Habitação recebe 273 objetos do Achados e Perdidos

Após 10 dias de Festa do Peão de Americana, a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano registrou o recebimento de 273 objetos no setor Achados e Perdidos, sendo a maioria documentos (177), seguido de carteira e chaves, respectivamente.

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

De acordo com o secretário da pasta, Charley Petter Cornachione, até o momento apenas 39 desses objetos foram retirados por seus proprietários, que são um celular, uma bolsa, um cartão de banco, um óculos de grau, 14 carteiras e 21 documentos. Junto com carteiras e bolsas, também foram entregues valores, que totalizaram R$ 276,00, dos quais R$ 266,00 já foram devolvidos.

“Nossa equipe trabalhou na festa voluntariamente e estamos disponíveis para entregar os objetos perdidos. Buscando facilitar a comunicação, divulgamos o número de Whatsapp, (19) 99646-5303, disponível somente para o Achados e Perdidos”, disse Charley.

As pessoas podem entrar em contato com a Secretaria de Habitação no telefone (19) 3475-8700 ou via aplicativo WhatsApp, de segunda a sexta-feira das 8h30 às 16h30. Após 90 dias, os documentos serão encaminhados aos Correios e os objetos de valores em condições de uso que não forem retirados, serão doados ao bazar do Fundo Social de Solidariedade de Americana.

A Secretaria de Habitação fica à Avenida Brasil, 1513, no bairro Jardim São Paulo.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.