Habitação: matrículas do Mário Covas e Jardim Nascentes Boer são concluídas

As matrículas das residências do Conjunto Habitacional Mário Covas e do Jardim Nascentes Boer, em Americana, já estão prontas e serão recebidas nos próximos dias pelas quase 600 famílias que vivem nessas regiões.

A informação foi revelada nesta segunda-feira pela secretária adjunta de Obras e Serviços Urbanos, Lígia Rodrigues, responsável pelo serviço de regularização fundiária.

“Esse trabalho em conjunto entre várias secretarias, um grupo profissional de qualidade e uma vontade política do governo Chico Sardelli (PV) de resolver esses problemas já começa a dar frutos”, disse Lígia durante participação ao vivo no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Existem 447 moradias no Mário Covas, que funciona desde 2004 – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Conforme a prefeitura havia divulgado anteriormente, há 447 moradias no Mário Covas, que existe desde 2004, e 122 no Jardim Nascentes Boer, que tem pelo menos 20 anos. Os imóveis, até então, não tinham escritura.

Agora, com a matrícula em mãos, os moradores terão seus imóveis regularizados. A prefeitura, por sua vez, poderá cobrar o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) referente a essas residências, além de ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) em caso de transferências.

“Elas [as pessoas] entendem que, [com o imóvel] documentado, pagarão imposto, mas elas vão pagar sabendo que têm os direitos delas para cobrar”, afirmou.

Antes, sem a escritura, os moradores não podiam incluir suas moradias num inventário, por exemplo, tampouco dá-las como garantia numa eventual negociação.

TRABALHO. No Mário Covas, o trabalho de regularização aconteceu junto à CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) e foi anunciada ainda na gestão passada, pelo então prefeito Omar Najar (MDB), em 2020.

No caso do Jardim Nascentes Boer, o processo teve início no ano passado, já no governo Chico Sardelli, e ocorreu por meio do programa estadual Cidade Legal. Em nenhum dos casos, houve custos à prefeitura.