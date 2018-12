Habitação inicia obras do Residencial Jardim da Balsa

Foto: Divulgação

As obras de construção das unidades do Residencial Jardim da Balsa, projeto habitacional exclusivo para inscritos na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana, tiveram início no final de novembro. O contrato estabelece um prazo de 36 meses para a conclusão dos trabalhos, mas a expectativa da Administração Municipal é de que os imóveis sejam entregues até o final de 2020.

Lançado em abril deste ano, o empreendimento, com 768 unidades, é destinado a famílias com renda de até R$ 2,6 mil. O Residencial Jardim Balsa faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1,5, e o valor do imóvel é de R$ 133 mil, com subsídio de até R$ 42.220. Desde o lançamento, a Secretaria de Habitação vem realizando reuniões com inscritos nos programas habitacionais municipais para apresentar essa linha específica de financiamento. Até o momento, 230 famílias já assinaram o contrato, e um novo encontro com outro grupo de 200 inscritos será realizado nesta quarta-feira, dia 12, às 18h30, no Centro de Cultura e Lazer (CCL).

“É o início de mais um empreendimento, oferecido com exclusividade para os inscritos nos nossos programas habitacionais. Lembrando que a inscrição nos programas é contínua e pode ser realizada no site da Prefeitura. E sempre que surge um novo projeto, a equipe da secretaria comunica os interessados para que o conheçam e façam a opção por aderir ou não”, explicou o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Charley Petter Cornachione.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Americana.