Habitação convoca moradores do Vila Bela para regularização fundiária

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana publicou no último sábado (10) um edital de convocação de 38 moradores do bairro Vila Bela, compromissários ou donos dos imóveis, para dar prosseguimento ao processo de regularização fundiária para entrega do documento de posse. Desde agosto, a secretaria tem realizado ações com essa finalidade, mas 38 moradores não atenderam ao chamamento anterior.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“É muito importante que esses moradores atendam o chamado porque esta é a última oportunidade para realizar a regularização do imóvel por meio da Secretaria de Habitação. Perdido o prazo, os moradores terão que providenciar essa documentação por conta própria e, ainda, arcar com os custos com cartório e com as taxas de transferência do imóvel”, lembrou o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Charley Petter Cornachione.

As pessoas listadas no edital devem comparecer à sede da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano até o dia 20 de novembro, de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. A secretaria fica nas dependências do Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, nº 1293, Jardim São Paulo. O telefone para contato é o (19) 3475-8700.

O Diário Oficial de Americana é publicado eletronicamente e fica hospedado no site da prefeitura.

Construído na década de 90, na região do bairro Antonio Zanaga, o loteamento possui 432 unidades, sendo 256 lotes urbanizados, 128 casas e 48 sobrados.

De acordo com o secretário, o trâmite está sendo feito por meio do programa Cidade Legal, do Governo do Estado. “Começamos o andamento neste processo em 2015 e, após muito empenho da equipe da secretaria, conseguimos ajudar essas famílias a terem a propriedade de fato dos imóveis, uma vez que o documento é tão importante quanto a casa”, completou o secretário.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.