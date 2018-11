Habitação convoca inscritos para apresentar projeto

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana vai realizar mais uma reunião com inscritos nos programas habitacionais da prefeitura, para que possam conhecer o projeto Residencial Balsa, no Jardim da Balsa, que contará com 768 unidades em três condomínios.

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Desta vez, o encontro reunirá 200 famílias, no dia 29 de novembro, às 18h30, no Centro de Cultura e Lazer (CCL). Na última reunião, no dia 13 de novembro, 300 famílias foram convidadas. “Estão sendo chamadas, primeiramente, as famílias inscritas com mais tempo de moradia em Americana, critério estabelecido por legislação municipal. Mas todos os inscritos serão chamados para outras reuniões que acontecerão futuramente”, explicou o secretário Charley Petter Cornachione.

O Residencial Balsa é uma parceria público-privada que contempla o Programa Minha Casa Minha Vida faixa 1,5, que atende interessados cuja renda familiar bruta não ultrapasse seis salários mínimos.

As famílias que se interessam saem da reunião com agendamento para atendimento individual com o correspondente da Caixa Econômica Federal (CEF), onde poderão fazer uma simulação do financiamento, para saberem o valor do subsídio aprovada à família, bem como o valor da parcela do financiamento. Com base nessas informações, elas podem decidir pela adesão.

O secretário lembra ainda que o cadastro para projetos habitacionais da prefeitura é feito online, pelo site www.americana.sp.gov.br. O link está sempre disponível e a inscrição pode ser realizada a qualquer momento.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.