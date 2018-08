‘Guerra’ de preços faz etanol despencar a R$ 2,19

O preço do combustível despencou em alguns postos de Americana, em meio a uma guerra de preços. A queda ocorreu depois que um empresário do ramo denunciou a existência de um cartel e de consumidores fugirem dos postos da cidade para abastecer em municípios vizinhos. Em ao menos cinco postos, o etanol era vendido a R$ 2,19 durante a tarde, R$ 0,40 a menos que a média da cidade observada na semana passada. Houve até fila. A gasolina era encontrada por até R$ 3,89. O LIBERAL passou por 32 postos, e ao menos sete reduziram os preços.

A técnica em enfermagem Karina Veridiano Charalli, 39, estava na fila do Posto Saudade no fim da tarde de ontem, onde o etanol era vendido a R$ 2,19. Ela diz que há muito tempo não via o combustível por este preço na cidade.

Foi o dono do posto Saudade, Alexandre Motta, que denunciou o que ele chamou de cartel do setor em um vídeo publicado no Facebook anteontem. Logo após o vídeo, ele abaixou os preços, ainda na quinta – Motta diz que reduziu os valores porque terminou uma reforma no posto e por isso podia suportar de novo um grande movimento.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Ontem à tarde, a rede Apollo também abaixou o valor cobrado pelo etanol de R$ 2,38 para R$ 2,19 em três de seus postos. Um dos donos da rede, Fabiano Finetti, disse ao LIBERAL que seguiu a concorrência. Segundo ele, porém, o preço do etanol provavelmente iria aumentar nas distribuidoras e deve subir novamente nas bombas na segunda-feira, quando o consumidor deve voltar a pagar R$ 2,38.

Em outros comércios da cidade, era possível encontrar o etanol a R$ 2,29. A maioria, porém, mantinha o preço em patamares acima de R$ 2,39 – a gasolina teve menos oscilações, e só três postos cobravam menos de R$ 4 pelo litro.

Para o técnico em metrologia Antonio Luciano Valleretto, o boicote de consumidores, que nas últimas semanas foram a Nova Odessa e Sumaré para abastecer, forçou a redução. “Eu acredito que diminuiu bastante o faturamento deles”, afirmou.

VÍDEO

O vídeo em que Motta denunciou o suposto cartel na cidade foi retirado do ar. Segundo ele, a pessoa que postou o vídeo, que trabalha para ele como técnico em informática, pediu a retirada, com medo de ser prejudicada. Em entrevista à reportagem após a gravação, ele disse que donos de postos da cidade o procuravam e falavam com seu gerente para alinhar preços.

Todos os estabelecimentos citados por Motta com os quais o LIBERAL conseguiu falar negam. Fabiano Finetti, da rede Apollo, diz que nunca conversou com Motta ou foi ao posto dele para conversar sobre combinação de preços. Wilson Redivo, do posto Gentileza, afirma que não conhece Motta nem o gerente dele.

O posto Saudade foi notificado pelo Procon em maio, na greve dos caminhoneiros, por cobrar R$ 3,99 pelo litro do etanol. Motta diz que na época gastou com escolta, o que aumentou seus custos, mas admitiu que aproveitou a situação para elevar seu lucro.