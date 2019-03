Guardas prendem suspeitos de roubos na região do Frezzarin

Foto: Guarda Municipal - Divulgação

Dois homens foram presos na tarde desta sexta-feira, dia 15, em uma operação conjunta das Guardas Municipais de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Eles são suspeitos de praticar praticar pelo menos 10 roubos a mão armada na região do Frezzarin.

As prisões foram feitas com base em informações coletadas pelo Setor de Inteligência da Gama, que localizou um veículo Volkswagen Gol, dirigido por um dos suspeitos, na Avenida da Amizade.

Na casa dos dois suspeitos foram localizados peças automotivas, equipamentos de comunicação, um celular e quatro relógios. Um cartão de memória, com arquivos pessoais de uma das vítimas, também foi apreendido.

Com as prisões, a Polícia Civil aguarda agora o comparecimento de mais vítimas de casos com o modus operandi semelhante para indiciá-los por mais crimes.