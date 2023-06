Profissionais podem realizar a prova da OAB, mas só devem pedir o registro na ordem caso se desliguem de seus cargos - Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Ao menos quatro guardas municipais de Americana atuam como advogados ou então pediram seus registros na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Entre eles, o comandante da corporação, Marco Aurélio da Silva. A atuação dos guardas na advocacia é vedada pelo estatuto da categoria.

Especialistas ouvidos pelo LIBERAL apontam que há incompatibilidade e acrescentam que os mais recentes entendimentos do STF (Supremo Tribunal Federal) deixam evidente a restrição.

Os profissionais podem realizar a prova da OAB, mas só devem pedir o registro na ordem caso se desliguem de seus cargos.

Um dos guardas atuava, ao menos até maio, em 18 processos, conforme pesquisa no Tribunal de Justiça. Outro tem duas ações peticionadas em 2023.

De acordo com o professor da FAM (Faculdade Americana) e advogado especialista em direito público, Matheus Fernando de Arruda e Silva, a Constituição prevê a normatização da atuação de advogados pelo Estatuto da Advocacia.

“As comissões e os tribunais de ética e disciplina da OAB já se posicionaram por diversas vezes, que o exercício concomitante de determinadas profissões é incompatível com o da advocacia, dentre as quais, a guarda municipal”, explica Arruda.

O advogado criminalista e professor de direito e processo penal e constitucional Lucas Torrezan afirma que a guarda não está no rol daquilo que a lei define como agentes de segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição Federal. Contudo, por extensão, determinada no Estatuto dos Advogados, fica definido que é incompatível que um patrulheiro atue como advogado.

“Algumas profissões não podem ser exercidas ao mesmo tempo com a advocacia. Dentre elas estão as atividades de segurança pública, os militares, sendo que predominou o entendimento que isso se estende à função de guarda municipal”, pontua.

Recentemente, o STF reafirmou o entendimento de que agentes de segurança pública não podem advogar.

OUTRO LADO. As subseções da OAB em Sumaré e Nova Odessa, onde guardas municipais estão inscritos, afirmaram que toda a análise de pedido de registro é feita pela seção da OAB em São Paulo e acatados de acordo com a decisão da capital.

Já a OAB de Americana informou que todas as denúncias envolvendo os inscritos são devidamente apuradas no âmbito ético-disciplinar e que tramita em sigilo. A OAB São Paulo não se manifestou.

Procurado pelo LIBERAL por meio da assessoria do governo municipal, o comandante da Gama afirmou que, quando solicitou sua inscrição na OAB, informou à ordem sua atividade como guarda municipal e que seu registro foi deferido.