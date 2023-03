Guardas apreendem carro ‘dublê’ e homem é preso na Cidade Jardim

Imagens do sistema de inteligência permitiram identificar um veículo Hyundai HB20 branco com a placa clonada

Um carro “dublê” foi apreendido por patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana) no bairro Cidade Jardim, na tarde deste domingo (19). O homem que estava com o veículo acabou preso por receptação e tráfico de drogas. O trabalho dos guardas contou com informações do setor de inteligência da corporação.

De acordo com a Gama, por volta de 15h30, imagens do sistema de inteligência permitiram identificar que um veículo Hyundai HB20 branco, com placa clonada, estava estacionado em um ponto de encontro de torcedores do Palmeiras, na Cidade Jardim.

O veículo era “dublê”, ou seja, idêntico ao verdadeiro. O que o diferenciava do original era apenas um adesivo relacionado ao clube de futebol no vidro traseiro.

Veículos eram idênticos, mas adesivo levantou a suspeita – Foto: Gama / Divulgação

Com essas informações, os patrulheiros passaram a fazer buscas pelo bairro e, na Rua das Hortências, viram o HB20 estacionado. A placa e o adesivo confirmavam o que o setor de inteligência havia constatado.

O responsável pelo carro contou aos guardas que o veículo pertencia a seu filho, que está preso, mas tinha ciência de que se tratava de um “dublê”.

Ainda nesta ocorrência, durante revista pessoal, foram encontrados com o homem 17 porções de cocaína. Ele confessou que havia mais entorpecentes na casa onde mora. Os patrulheiros foram até o imóvel e lá encontraram uma porção grande da mesma droga.

Diante dos fatos, o delegado plantonista deliberou pela prisão em flagrante por tráfico de drogas e receptação. A proprietária do HB20 esteve na delegacia, comprovando que o seu carro tinha sido clonado. O veículo foi levado ao pátio municipal para as providências judiciárias.