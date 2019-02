Guarda resgata égua com sinais de maus tratos no Gramado

Foto: Divulgação

Uma égua foi resgatada pela Gama (Guarda Municipal de Americana) na tarde deste sábado (2) em uma área verde no bairro Parque Gramado, em Americana. O animal estava desfalecido e foi reanimado pelos guardas com a ajuda de populares e voluntários de uma ONG (Organização Não Governamental).

O proprietário não estava no local, mas ele já foi identificado e deverá ser localizado pela Polícia Civil nos próximos dias e responderá por maus tratos. Após a mobilização, o equino foi adotado por um casal que se comoveu com a situação.

De acordo com informações do guarda Valdomiro Bianch, que atendeu a ocorrência junto com sua equipe, populares ligaram para a corporação relatando maus tratos à égua. Por volta das 15h, os patrulheiros chegaram ao endereço da denúncia, na Avenida Serra Dourada no Parque Gramado.

Eles encontraram o animal desfalecido. “Se a gente não fizesse algo, com certeza ela ia morrer lá, o sol estava muito forte, ela nem abria mais o olho”, relatou o patrulheiro. A veterinária do Zoonozes também esteve presente e constatou os maus tratos.

Com ajuda da população, os guardas puxaram a égua para a sombra, jogaram água e a alimentaram com pão e açúcar na tentativa de reanimá-la. “O assunto correu na internet e veio muita gente ajudar. Ainda bem que conseguimos salva-lá”, contou Bianch.

Um casal que passava pelo bairro e viu a situação resolveu adotar a égua. O animal foi transportado em um caminhão por volta das 18h30. A ONG Anjos Peludos prestou auxílio no transporte do animal.

Segundo o patrulheiro, o proprietário da égua já foi identificado e deverá ser intimado nos próximos dias. Ele deverá responder pelo crime de maus tratos a animais.