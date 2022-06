Guarda que tentou matar ex no meio da rua vai a júri popular

A Justiça determinou que o guarda municipal de Americana Paulo Fernandes Carrigio, de 55 anos, seja julgado em júri popular por tentar matar a ex-companheira a golpes de canivete no meio da rua. O caso ocorreu em março deste ano, na Praia Azul. Ainda não há data para o julgamento ocorrer.

A decisão foi dada no último dia 1º pelo juiz Wendell Lopes Barbosa de Souza, da Vara do Júri do município. Na chamada sentença de pronúncia, o magistrado decidiu que o guarda municipal, que está afastado e preso, terá que responder pelo crime de tentativa de feminicídio com as agravantes de ter dificultado a defesa da vítima e de ter agido em descumprimento de medida protetiva.

No dia do crime, Paulo estava de carro e, de propósito, bateu contra o veículo em que a ex-companheira estava com a irmã. O carro em que as mulheres estavam “morreu”. Paulo então passou a agredir a ex com golpes de canivete, na calçada do local.

Populares que estavam próximos conseguiram interromper as agressões. A mulher teve ao menos 19 lesões.

Em audiência, o patrulheiro afirmou que estava passando por problemas psicológicos e que “lhe afetaram muito as medidas protetivas impostas contra ele, deixando-o transtornado”. À Justiça, ele negou que tenha havido intenção de matar a ex-companheira ou que a agressão tenha sido premeditada.

“Estamos profundamente esperançosos diante da decisão do juiz, que acatou nosso pedido de pronúncia do réu e determinou o julgamento pelo júri. A vítima aguarda a condenação do seu ex-companheiro, justa pelo terrível crime sofrido”, comentou o advogado Henrique Zigart Pereira, do escritório Finocchio & Ustra Advogados, que representa a vítima.

O advogado Dinael de Souza Machado Junior, que representa Paulo, afirmou que a defesa vai se manifestar apenas ao Poder Judiciário. O guarda está preso no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Guarulhos.