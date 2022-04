Guarda que agrediu ex-esposa na Praia Azul tem contrato suspenso pela Gama

O guarda municipal Paulo Fernandes Carrigio, preso por ter agredido a ex-esposa com golpes de canivete no dia 3 de março, na Praia Azul, teve seu contrato de trabalho suspenso pela Gama (Guarda Municipal de Americana) nesta segunda-feira.

A medida vale por tempo indeterminado e segue uma decisão prevista no processo judicial que trata do caso, segundo a corporação. Ainda de acordo com a Guarda, Carrigio, que tem 55 anos, não será remunerado durante o período de suspensão.

Vítima foi socorrida para o Hospital Municipal – Foto: Jairo Guilherme Silva / O Liberal

A determinação apareceu no Diário Oficial do município no último sábado, mas entra em vigor a partir desta segunda.

O guarda é acusado de tentativa de feminicídio e também responde por descumprimento de decisão judicial, pois a vítima, de 31 anos, tinha uma medida protetiva contra ele. O processo tramita na Vara do Júri de Americana.

Na manhã do dia 3 de março, conforme consta na denúncia formalizada pelo promotor Fabio José Moreira dos Santos, Carrigio jogou seu carro duas vezes contra o veículo onde estavam a vítima e a irmã dela, na Rua Maranhão.

Com as colisões, o carro delas ficou imobilizado junto ao canteiro central da via, momento em que o acusado agarrou a ex-esposa e a retirou à força de dentro do automóvel. Depois, com o canivete, ele a golpeou no rosto, na cabeça e no abdômen, até que acabou contido e agredido por populares.

A Gama também compareceu no local e deteve o acusado, que está preso no CDP (Centro de Detenção Provisória) 2 de Guarulhos – antes, estava no CDP de Americana.

A mulher, por sua vez, foi socorrida para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Ela deu entrada por volta das 9 horas e recebeu alta no mesmo dia, às 17h45.

Procurado pelo LIBERAL, o advogado Dinael de Souza Machado Junior, responsável pela defesa de Carrigio, disse que, pelo menos por ora, não iria se manifestar sobre o assunto.