Guarda Municipal renova parte da frota de veículos

A Guarda Municipal de Americana está renovando parte de sua frota, com veículos zero quilômetro. Na manhã desta segunda-feira (25), o prefeito Omar Najar recebeu alguns desses carros no Paço Municipal.

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

A guarda mantém um contrato de locação com a empresa Germânica. A frota renovada é de 17 veículos, sendo cinco Saveiros e 12 Gols, que são usados pelas equipes de trânsito, proteção ambiental (GPA) e operacional. As caminhonetes utilizadas até então eram simples e, a partir de agora, os patrulheiros terão à disposição veículos com cabine dupla.

Durante a negociação para a renovação da frota, a Guarda Municipal obteve alguns êxitos, uma vez que, além de carros mais novos, conseguiu, ainda, uma redução no valor do contrato, que antes era de R$ 38 mil mensais e ficou em R$ 35.783,32, uma economia de R$ 2.210,68 por mês.

“Os novos veículos melhoram as condições de trabalho dos guardas municipais, porque as cabines duplas possibilitam que os equipamentos sejam transportados mais adequadamente. E sem perder a qualidade, conseguimos reduzir o custo final com locação”, afirmou o comandante da Gama, Marcos Guilherme.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.