Guarda entrega material sobre violência contra a mulher

A Gama (Guarda Municipal de Americana) deve entregar, até o final do dia, cerca de três mil panfletos com informações sobre o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, comemorado nesta quinta-feira (6).

Foto: Marina Zanaki/O Liberal

Patrulheiros realizaram uma ação na Avenida Brasil entre as 9h e as 11h entregando o material. Os guardas paravam os carros em que havia um homem conduzindo ou dentro do veículo. Eles então recebiam o material e também um laço branco.

O símbolo remete a um grupo de canadenses que lançou a Campanha do Laço Branco após um evento trágico. Em 1989, um jovem de 25 anos chamado Marc Lepine invadiu uma aula da Escola Politécnica de Montreal, no Canadá. Ele ordenou que os homens saíssem e matou a tiros 14 mulheres. Ele suicidou-se em seguida e deixou uma carta dizendo que não suportava ver mulheres estudando engenharia.

A entrega dos panfletos faz parte da Campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, realizada entre os dias 25 de novembro e 10 de dezembro em todo o mundo. Uma nova atividade está prevista para ocorrer nesta quinta-feira entre as 19h e 21h na Avenida Antonio Pinto Duarte, com a entrega dos panfletos pela Gama.