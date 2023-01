Guarda e atirador desportivo vão parar na delegacia após confusão em loja de conveniência

Guarda portava uma pistola 380 e o homem que disse ser atirador estava com uma 9 mm

Um guarda municipal de Americana, de 41 anos, um atirador desportivo, de 35, e mais duas pessoas foram parar na delegacia nesta quarta-feira (4), após se envolverem em uma confusão na conveniência do posto da Avenida Nossa Senhora de Fátima, no município americanense.

De acordo com a PM, por volta de 15h, a companhia foi acionada para atender uma ocorrência no local. Ao chegarem, os militares encontraram os quatro homens discutindo.

Todos foram abordados e, durante revista, os PMs encontraram uma pistola 380 carregada com 19 munições em posse do guarda e uma pistola calibre 9 mm com 10 munições, em posse de outro envolvido que relatou aos policiais ser CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador).

Os outros dois envolvidos na discussão não portavam nenhum tipo de arma.

Todos foram levados à delegacia de Americana, onde o homem que disse ter registro de CAC foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Ele pagou fiança, arbitrada em R$ 5,2 mil, e foi liberado. Já o guarda municipal teve sua arma recolhida.

A Gama (Guarda Municipal de Americana) informou por meio de sua assessoria que será feita uma comunicação interna e que o caso também será apurado pela corregedoria da corporação.

Em nota enviada ao LIBERAL, o advogado Dinael de Souza Machado Júnior, que representa o atirador desportivo, afirmou que seu cliente possui toda documentação relacionada à arma devidamente regularizada e que em breve todo contexto será devidamente esclarecido.