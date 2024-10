Guarda cita risco do uso de celular no trânsito no 1º dia da Sipat do LIBERAL

Apontamento foi exposto durante a palestra realizada no 1º dia da Sipat - Foto: Leonardo Matos/Liberal

O uso do celular no trânsito é o principal fator para acidentes. De cada dez casos de sinistros registrados pela Gama (Guarda Municipal de Americana), oito ocorrem por conta desse motivo.

O apontamento foi exposto pelos guardas municipais Fernando Barbosa e Edírcio Dias durante palestra no 1º dia da Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho) do Grupo Liberal, nesta segunda-feira (14).

Durante a manhã, os colaboradores da empresa puderam aproveitar um showroom da Exótica.

Nesta terça, às 14h30 está programada a palestra: “Benefícios da atividade física no dia a dia”, com a professora de Educação Física Thaís Rodrigues, e na quarta, no mesmo horário, será a vez da nutricionista Joyce Petrucci falar sobre “Alimentação e Câncer de Mama”. Também haverá showroom com a Villa Nathu.

Na quinta, a partir das 8h30 haverá um showroom da Ótica USI e à tarde, finalizando a semana de atividades, uma palestra sobre “Saúde Mental e Qualidade de Vida” com psicóloga Camila de Oliveira Stocco, às 14h30.