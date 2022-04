Gualter tenta anular votação que manteve permissão a lixo de fora

Parlamentar também quer mudar o regimento interno - Foto: Divulgação / Câmara de Americana

O vereador Gualter Amado (Republicanos), de Americana, tenta anular a votação que, na última terça-feira, rejeitou o projeto que proibia o aterro sanitário da cidade de receber lixo de outros municípios. Ele contesta a legitimidade das abstenções que resultaram na reprovação da propositura, que é de sua autoria.

Nesta sexta, o parlamentar protocolou na câmara um documento no qual solicita um parecer jurídico da Casa quanto à validade da abstenção como justificativa da rejeição da proposta, derrubada por falta de quórum.

Gualter toma como base um parecer emitido em fevereiro pelo Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal). No documento, o instituto aponta que, para se abster do voto, o vereador deve se retirar do plenário, o que não aconteceu na votação da última terça.

Dos 19 vereadores, nove se abstiveram. Os outros dez votaram a favor, mas, por tratar-se de Projeto de Emenda à Lei Orgânica, o texto só seria aprovado se houvesse 13 votos favoráveis, o equivalente a dois terços do total.

Também nesta sexta, Gualter também formalizou um projeto de resolução que visa alterar a regra para abstenções no regimento interno da câmara.

Ele propõe que o vereador não possa se recusar a votar, mas seja obrigado a se abster caso tenha interesse pessoal no assunto, “justificando-se em plenário, sob pena de nulidade da votação, quando seu voto for decisivo”.

Hoje, no regimento, não há nenhum empecilho para os parlamentares se absterem. Para Gualter, o texto atual “deixa dúvidas e proporciona o uso indevido do voto de abstenção”. Ele apontou que municípios vizinhos tratam o tema com maior rigidez.