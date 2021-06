Gualter recorre à Justiça para excluir nome em ação de comissionados

O vereador Gualter Amado (Republicanos) protocolou, na última quarta-feira (23), uma petição na 4ª Vara Cível de Americana pedindo a exclusão do nome dele em uma ação de improbidade administrativa movida pelo promotor de Justiça, Sergio Claro Buonamici, contra o ex-prefeito Omar Najar (MDB) e os vereadores da legislatura passada por conta de uma lei que criou cargos comissionados na administração.

O parlamentar argumenta que votou contra o projeto de lei de autoria do Executivo que culminou na ação movida pelo MP (Ministério Público). Portanto, não pode ser punido por algo que não fez.

“Na realidade, ele [promotor] copiou e colou os textos produzidos em outra ação civil pública na qual votei favorável a um projeto de lei semelhante. Não observou que tinha votado contra neste projeto que objetivou essa segunda ação”, declarou Gualter.

Na sessão da câmara do dia 21 de janeiro, o parlamentar disse ter alertado o promotor sobre o erro. “Ele [Buonamici] fez um aditamento na ação dizendo que eu tinha votado contra, mas não tirou o meu nome da ação. Fez com que gastasse também com advogado, sabendo que estava errado”, afirmou.

A ação movida pelo MP questiona uma lei municipal que regulamenta cargos comissionados criados na administração de Omar Najar. Para o promotor, são atribuições de caráter técnico, portanto, poderiam ser desempenhadas por qualquer funcionário. Entre as nomeações, ele destaca as de assessor fazendário e subsecretário de unidade.

O LIBERAL questionou o Ministério Público sobre a petição, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem.