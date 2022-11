Gualter estuda acionar Justiça para mudar regra sobre abstenções

O vereador Gualter Amado (Republicanos), de Americana, disse nesta segunda-feira que tem buscado meios jurídicos para mudar a regra da abstenção de voto na câmara. A declaração vem após mais uma proposta rejeitada por conta de vereadores que se abstiveram.

“O vereador foi eleito para defender os interesses públicos do nosso município, então tem de votar pelo sim ou pelo não. Quando ele se abstém do voto, deixa de votar, significa que ele tem interesse pessoal na matéria”, disse o parlamentar durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Gualter se disse incomodado com as abstenções – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

No último dia 19, com dez abstenções, o Legislativo derrubou um projeto de emenda à Lei Orgânica que restringia a destinação de resíduos sólidos de outras cidades para o aterro sanitário de Americana.

A propositura impedia o local de receber resíduos de outros municípios enquanto não tivesse tecnologias que permitissem a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação ou o aproveitamento energético desses materiais.

As abstenções já haviam causado a rejeição de uma proposta semelhante em 26 de abril. Na ocasião, oito vereadores deixaram de votar. A diferença é que esse projeto, simplesmente, proibia o recebimento de lixo de outros municípios, sem criar quaisquer condições.

Incomodado com a situação, Gualter tentou alterar as regras de abstenção por meio de um projeto de resolução, que permitia os vereadores abrirem mão do voto apenas em caso de interesse pessoal na pauta em votação. A proposta, no entanto, foi rejeitada pela câmara em 7 de julho.