Gualter diz ter sido agredido em manifestação em frente ao Tiro de Guerra, em Americana

O vereador Gualter Amado (Republicanos) afirmou ter sido agredido na manifestação em frente ao Tiro de Guerra, em Americana, na noite deste domingo (11). Ele alegou ter lavado dois empurrões por trás e contou que voltou ao local nesta segunda-feira, para um almoço, a convite de organizadores.

No domingo, o vereador se deslocou até a manifestação para esclarecer um requerimento que tinha sido aprovado pela câmara na última quinta-feira.

Parlamentar voltou ao local nesta segunda, para um almoço – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Nesse documento, a vereadora Professora Juliana (PT) pergunta à prefeitura quais ações de fiscalização estão sendo realizadas para garantir que o protesto esteja dentro das normas e legislações municipais.

Gualter disse que cantou o Hino Nacional e rezou o Pai Nosso com os manifestantes. No entanto, depois, foi chamado de traidor, sofreu as agressões e deixou o local, segundo o parlamentar.

“É triste, me decepcionou demais, porque a gente sabe que ali tem muita gente boa. Tenho vários amigos ali”, lamentou o vereador, que afirmou não ser contrário à manifestação.

De acordo com ele, os agressores são “meia dúzia” de pessoas. “O que não pode é deixar meia dúzia de pessoas fazerem com que o grupo todo perca a credibilidade”, comentou.

Em seu retorno ao local nesta segunda, o vereador disse ter recebido a informação de que os agressores não fazem parte do movimento. Ele apontou que os manifestantes presentes também pediram desculpas pelo ocorrido.

“Deixaram claro que não compactuam com agressões e que [os agressores] não eram do grupo que permanece desde do início das manifestações. Ações isoladas que não condizem com o movimento”, declarou.

Requerimento

Neste domingo, nas redes sociais, a vereadora Professora Juliana também se explicou sobre seu requerimento. Ela afirmou que o documento não visa impedir a manifestação, mas, sim, discutir o cumprimento das regras.

“Recebo reclamações dos moradores em função da interdição de vias, do barulho, e questionamentos em relação ao cumprimento de protocolos para se conseguir autorização para uso e ocupação do solo. Não pedir esclarecimentos para a prefeitura diante disso é prevaricar na função”, justificou.

Votado de forma conjunta com outros requerimentos, o documento elaborado por Juliana teve aprovação de todos os vereadores presentes.

Os únicos ausentes eram Fernando da Farmácia (PTB), Juninho Dias (MDB), Marschelo Meche (PL) e Thiago Martins (PV). Lucas Leoncine (PSDB) também não pôde votar, pois estava função de presidente naquele momento.

Manifestantes estão em frente ao Tiro de Guerra desde 2 de novembro, em protesto contra o resultado da eleição presidencial, que terminou com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).