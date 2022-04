Gualter busca apoio para resgatar projeto sobre lixo

O vereador Gualter Amado (Republicanos) vai buscar a assinatura de 10% do eleitorado de Americana para que possa colocar novamente em votação o Projeto de Emenda à Lei Orgânica que proibia a destinação de lixo de outros municípios para o aterro sanitário instalado na cidade.

A proposta foi rejeitada pela câmara na última terça, por falta de quórum, uma vez que, dos 19 vereadores, nove se abstiveram. Os outros dez, ou seja, a maioria, votaram a favor. Mas, por tratar-se de um Projeto de Emenda à Lei Orgânica, a propositura só seria aprovada se, pelo menos, 13 parlamentares votassem favoravelmente, o equivalente a dois terços do total.

Autor do projeto, Gualter fará uma nova tentativa. Ele lembra que, conforme previsto na Lei Orgânica do município, a proposta poderá voltar ao plenário se for assinada por 10% do eleitorado da cidade – nas últimas eleições, em 2020, havia 175 mil eleitores.

“O nosso gabinete vai buscar 17,5 mil assinaturas”, disse nesta quarta, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

O vereador contou que irá atrás das assinaturas a partir da próxima semana. Gualter e sua equipe farão esse trabalho, primeiro, no Zanaga, bairro que, segundo ele, será afetado pela passagem dos caminhões.

Paralelamente, o parlamentar buscará apoio no Legislativo. “Nós precisamos que três votos de abstenção se tornem favoráveis para a gente conseguir a vitória”.

Segundo Gualter, população de Americana não concorda com decisão – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

O objetivo dele é pôr esse projeto de novo na pauta ainda neste ano. “Nós temos de continuar batendo no assunto enquanto está quente, porque a gente sabe que a população não quer isso para Americana”, disse.

A permissão ao lixo de fora havia sido aprovada pela câmara em 2019, já sob polêmica. Como contrapartida, a empresa responsável pelo aterro, a UTGR Americana, construiria uma usina para tratamento dos resíduos na cidade, o que ainda não saiu do papel.

De acordo com a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), já houve uma solicitação para implantação de uma unidade de CDR (Combustível Derivado de Resíduos) no aterro. O pedido segue em análise.