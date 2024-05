Grupo voluntário faz força-tarefa na Fidam, em Americana, para levar doações ao RS

Nesta quinta, um caminhão carregado com 29 toneladas viajou para Sapiranga; veja as maiores necessidades de doações

O grupo “SOS Rio Grande do Sul”, com mais de 50 voluntários, tem feito uma força-tarefa na Fidam (Feira Industrial de Americana) para arrecadar e levar doações para as famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Nesta quinta-feira (9), um caminhão carregado com 29 toneladas de mantimentos e roupas viajou para o município de Sapiranga, no interior gaúcho.

Voluntárias trabalham para separar as doações na Fidam – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O LIBERAL visitou o ponto de arrecadação nesta sexta (10) e conversou com Milena Machado, 30, que tem coordenado os trabalhos no local junto ao empresário Leonildo Docusse Junior, 52.

O movimento ao longo o dia é intenso e tudo o que é arrecadado passa por uma triagem para avaliar as condições – no momento em que a reportagem chegou à Fidam, sete voluntárias trabalhavam no setor.

Depois, as doações são separadas em lotes que correspondem aos tipos (alimentos, calçados). Um galpão cedido pela feira estava praticamente lotado.

Os lotes são colocados separadamente nos caminhões para facilitar o descarregamento, que acontece em um salão alugado pelo grupo “Atos de Solidariedade”, no bairro Oeste, em Sapiranga.

Essa outra equipe é composta por ONGs (Organizações Não-Governamentais), assistentes sociais e voluntários do Rio Grande do Sul, que são constantemente informados sobre as necessidades de cada abrigo desde o município de São Leopoldo até Três Coroas, e encaminham as doações.

Milena, que é natural de Sapiranga e veio morar em Americana há quatro meses, conhece praticamente todos os integrantes dos dois grupos.

“Nossa família teve de vir para cá, mas nossos corações ficaram no Rio Grande do Sul, então é uma alegria poder ajudar os gaúchos. É realmente emocionante, porque é inacreditável o que aconteceu, é terra arrasada”, afirmou.

Um novo caminhão está previsto para sair de Americana na próxima terça (14) e as arrecadações foram estendidas até 17 de maio, das 8h às 17h.

Segundo Milena, embora toda doação seja importante, as maiores necessidades no momento são roupas de criança, roupas de inverno, fralda, leite, bolacha, medicamentos e ração para gatos.