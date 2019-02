Grupo usou dados de 11 empresas em golpe

Um grupo apontado pela Polícia Civil de Americana como responsável por diversos estelionatos no Estado de São Paulo teria usado dados de ao menos 11 empresas “reais” para aplicar os golpes. A afirmação é do MPE (Ministério Público Estadual) que, com base nas investigações da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), pediu a abertura de processo penal contra 12 pessoas.

Segundo a denúncia, assinada pelo promotor de Justiça Sérgio Claro Buonamici, eles se passavam por representantes desses grupos para fazer contatos telefônicos e por e-mail com outras empresas. Neles, eram solicitados orçamentos e depois feitos pedidos de diversos tipos de mercadorias.

As cargas eram retiradas por caminhoneiros autônomos, contratados pela quadrilha, e levados para galpões alugados. Os pagamentos, que deveriam ser feitos por boleto bancário, não eram realizados. Os produtos comprados ilicitamente eram revendidos para receptadores.

Foto: Editoria de arte / O Liberal

Apontado como líder do grupo, Adonias Veríssimo Pereira da Silveira e outras duas mulheres também denunciadas no esquema seriam os responsáveis por esses contatos, que teriam gerado mais de R$ 1 milhão em prejuízo. Eles chegaram a ser presos em agosto do ano passado, quando a operação foi deflagrada pela DIG, mas acabaram libertados por conta da demora na conclusão do inquérito.

A advogada que o defendeu durante a investigação, Gisela Araújo Fernandes, renunciou ao mandado no final de janeiro. Ao ser notificado sobre a denúncia, ele terá de informar se pretende constituir outro defensor ou se será assistido por um advogado indicado pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no convênio com a Defensoria Pública. Foto: Polícia Civil - Divulgação

Entre os demais denunciados, o único com advogado constituído é Hiran Guerino, apontado pelo MP como um dos responsáveis pelo armazenamento das mercadorias. O advogado dele, Willian César Pinto de Oliveira, negou o envolvimento dele com a quadrilha. “A única coisa que ele fez foi locar um galpão para uma pessoa que se passou por outra. Não sabia de nada ilícito e vamos provar isso durante a instrução processual com testemunhas e outros elementos”, afirmou.