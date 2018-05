Grupo realiza manifesto por ruas e avenidas de Americana

Motociclistas e caminhoneiros protestaram contra o preço dos combustíveis na tarde desta quarta-feira, na Rodovia Anhanguera, em Americana. Houve três quilômetros de congestionamento sentido interior, de acordo com a PM (Polícia Militar) Rodoviária.

Um grupo de cerca de 30 motociclistas deixou o balão do Unisal (centro Universitário Salesiano), na Avenida Cillos, por volta das 16h30. Eles seguiram em baixa velocidade até a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e depois até a Via Anhanguera), onde se encontraram com caminhoneiros.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, não houve confusões durante o protesto. Motociclistas ouvidos pelo LIBERAL afirmam que o aumento no preço dos combustíveis têm afetado muito suas contas. É o caso de Lucas Henrique Olla, de 32 anos, que tem gastado, em média R$ 1 mil por mês de combustível. “Ando de quatro a cinco mil quilômetros por mês. Antes, gastava cerca de R$ 700”, afirma. Ele disse que ainda conseguia encontrar o litro sendo vendido a R$ 3,89.

Já Kleber de Olivreira, que acumula dois empregos (um como motoboy de um restaurante e outro de entregador para uma farmácia), diz que também está tendo um prejuízo devido ao aumento frequente no litro da gasolina.

De acordo com a PM Rodoviária, não houve confusões durante o protesto. Os motociclistas e caminhoneiros apenas passaram devagar pela rodovia, sem pará-la, informou um policial da base de Americana. Desta foram não houve congestionamentos e o trânsito voltou a fluir normalmente depois de alguns minutos.