Grupo Liberal se torna mantenedor da APP Campinas

O Grupo Liberal fechou no mês de junho uma parceria para ser um dos mantenedores da APP (Associação de Profissionais de Propaganda) de Campinas. A organização atua na prestação de serviços aos profissionais e estudantes da área da comunicação há quatro décadas.

A parceria foi selada na segunda quinzena de junho, durante visita de representantes da APP ao LIBERAL. Na ocasião, eles foram recebidos pelo diretor comercial do grupo, Fernando Giuliani, o editor-executivo, João Colosalle, assim como os contatos comerciais Fábio Polidoro e Sandro Lima.

Reunião entre membros do Grupo Liberal e APP selou parceria – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Formado pelo jornal LIBERAL, tanto impresso quanto digital, pelas rádios Gold (94.7 FM) e Zé (76.3 FM), assim como as mídias digitais, o Grupo Liberal tem 72 anos de atividade. De acordo com Giuliani, a iniciativa é uma forma de levar os serviços a mais cidades da região.

“Para o Grupo Liberal, com todos os meios de comunicação que nós temos, é muito importante, nós já estávamos pensando nessa parceria há algum tempo. Queremos sempre aumentar nossos horizontes, alguns produtos nossos já chegam em Campinas, então vamos trabalhar forte com as agências de lá, fortalecer e aproximar ainda mais as agências da APP”, disse.

Já o vice-presidente da APP Campinas, Alexandre Bassora, comentou a relevância do Liberal na RPT (Região do Polo Têxtil).

“Ter o Grupo Liberal entre os mantenedores da APP Campinas é uma satisfação muito grande. A associação está comprometida a criar um ecossistema forte, unindo os mais importantes players do mercado para que juntos possamos fortalecer nossa indústria. Estamos falando de uma parceiro que alcança mais de um milhão de pessoas na RPT”, afirmou.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.