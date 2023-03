Grupo Liberal firma parceria para a 13ª edição da Festa do Senhor Bom Jesus

Além do jornal, que apoia o evento há anos, as rádios FM Gold 94.7 e Clube AM 580 também participam da festa

O Grupo Liberal será parceiro da 13ª Festa do Padroeiro Senhor Bom Jesus, que acontece entre os dias 7 e 29 de julho, em Americana. Além do jornal, que apoia o evento há muitos anos, as rádios FM Gold 94.7 e Clube AM 580, que fazem parte do grupo, também participam da festa.

Criada em 2008, a quermesse, que hoje é uma das principais festas da cidade, foi uma forma de arrecadar fundos para a construção da nova igreja, inaugurada em 2016.

Grupo LIBERAL e membros da igreja fecharam acordo – Foto: Divulgação

O diretor comercial do LIBERAL, Fernando Giuliani, comemorou a participação das duas emissoras de rádio na edição deste ano.

“A expectativa é muito boa, por se tratar de uma festa já tradicional, muito importante para o nosso município, com grandes shows. Dessa vez teremos a mídia completa. Com certeza o sucesso será ainda maior”, disse.

O padre Marcelo Fagundes é um dos coordenadores da festa desde 2019. Ele ainda celebrou a parceria firmada e o slogan deste ano será “Uma festa onde os filhos levam os pais e os netos levam os avós”.

“Nos anos anteriores, tínhamos uma parceria com o LIBERAL e esse ano a parceria está completa. Estivemos com o Fernando (Giuliani) e fechamos com todo o Grupo LIBERAL, inclusive a Gold FM, o que para nós será muito importante pelo público que as emissoras de rádio atingem. Com certeza será muito bom”, afirmou.

