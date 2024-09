Grupo Liberal entrevista Chico, Giovana e Pascote nesta semana

Grupo Liberal entrevistou candidatos a prefeito de Santa Bárbara na última semana - Foto: Leonardo Matos/Liberal

O Grupo Liberal entrevista, nesta semana, os três candidatos a prefeito de Americana na tradicional série de sabatinas eleitorais. Chico Sardelli (PL) será o primeiro, nesta segunda-feira. Depois, serão ouvidos Maria Giovana (PDT), na quarta, e Engenheiro Ricardo Pascote (União Brasil), na sexta.

Veja a ordem dos entrevistados

23/09 📅 Chico Sardelli (PL)

25/09 📅 Maria Giovana (PDT)

27/09 📅 Engenheiro Ricardo Pascote (União Brasil)

As entrevistas ocorrem a partir das 20h15, com duração de uma hora e transmissão ao vivo pelas rádios Gold FM (94.7) e Zé FM (76.3), e em vídeo, pelos canais do LIBERAL no YouTube e no Facebook. Também, o jornal e o site do LIBERAL publicarão conteúdos sobre as entrevistas.

Veja onde acompanhar as entrevistas

📽️ Perfil do LIBERAL no Facebook

📽️ Canal do LIBERAL no YouTube

📻 Rádio Gold FM 94.7

📻 Rádio Zé FM 76.3

Tradicionais na cobertura eleitoral da região, as sabatinas do Grupo Liberal têm o objetivo de debater com os candidatos a prefeito propostas que tenham para o governo municipal, além de questões da vida pública do concorrente e sua biografia.

Neste ano, os jornalistas que participam são o chefe de reportagem Rodrigo Alonso e o repórter Gabriel Pitor. Paula Nacasaki é a âncora do programa.

A ordem das entrevistas foi definida em sorteio realizado na sede do Grupo Liberal, com representantes dos candidatos, no dia 21 de agosto.

O que pensam os candidatos de Santa Bárbara

Nas últimas duas semanas, o Grupo Liberal entrevistou os quatro candidatos a prefeito de Santa Bárbara d’Oeste. Dr. José (União), Eliel Miranda (PSD), Rafael Piovezan (PL) e Vanderlei Larguesa (PT) foram questionados sobre as ideias que têm para a cidade.

Primeiro entrevistado, Larguesa falou sobre a proposta de tarifa a R$ 1 para o transporte público urbano do município. Já Piovezan, que busca reeleição, propõe a construção de um estádio municipal que possa receber o União Barbarense, cujo estádio foi arrematado em leilão.

Na segunda semana, o vereador Eliel Miranda explicou a proposta de um programa municipal de escolas “cívico-militares” sob a tutela da Guarda Civil Municipal. Já Dr. José, que encerrou a série de entrevistas, defendeu a criação de secretarias da Mulher e de Assuntos Religiosos. Todas as entrevistas estão disponíveis, na integral, no canal do LIBERAL no YouTube.

Candidatos de Nova Odessa

O programa Liberal no Ar, da Rádio Zé FM 76.3, entrevista os candidatos de Nova Odessa a partir desta segunda-feira. As entrevistas começarão às 13h30 e terão duração de 40 minutos.

Além da transmissão na Zé FM, também haverá lives nos perfis do LIBERAL no YouTube e no Facebook. Os entrevistados serão Bill, do PL (23); Juçara Rosolen, do Novo (24); e Leitinho, do PSD (25).