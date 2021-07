Grupo lança financiamento coletivo para projeto Soul Kennedy, em Americana

O grupo de amigos e ex-alunos do Instituto Educacional Presidente Kennedy, em Americana, lançou uma vaquinha para arrecadar fundos para financiar o projeto Soul Kennedy, que tem como objetivo resgatar a história do antigo e tradicional colégio da cidade.

Segundo o empresário Orestes de Camargo Neves, a meta do financiamento coletivo é R$ 35 mil. “Para isso, estamos utilizando a plataforma Catarse, que é bastante conhecida e utilizada para esse fim, e também bastante confiável e transparente”, afirmou.

Parte dos responsáveis pelo projeto: Josué Mastrodi, Fernando Zavarelli, Marcel Barbosa, Orestes Camargo Neves e Carlos Sant’Anna – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Todas as pessoas que apoiarem a iniciativa por meio do financiamento serão presenteadas com bottons com o logotipo do projeto, camisetas ou canecas personalizadas. “E todos que apoiarem, independente do valor, receberão exemplares da revista e terão seu nome registrado na lista de apoiadores do projeto”, destacou Orestes.

De acordo com o empresário, a estrutura do projeto é baseada em pesquisas históricas feitas com ex-alunos, ex-professores e ex-funcionários e até familiares daqueles que já morreram e tiveram importância na história da escola, como é o caso da diretora Aparecida Paioli.

O conteúdo será materializado em três formas: um site, que já está no ar e conta com textos e fotos, um documentário em vídeo de aproximadamente 45 minutos de duração e também em uma revista com mais de 100 páginas. “Após publicação do vídeo e da revista, todo o conteúdo será disponibilizado no site”, informou Orestes.