Grupo busca verbas para doação de brinquedos no Dia Encantado

O Dia Encantado está arrecadando recursos para a edição deste ano. O projeto tem como objetivo doar brinquedos para crianças carentes de Americana e a meta é distribuir cinco mil produtos no dia 12. Implantado desde 2016, o Dia Encantado atende as comunidades do Jardim Guanabara, Mathiensen, Praia Azul e Zincão.

Os recursos são levantados através de vaquinhas feitas pelo projeto e usados para a compra de brinquedos dos fornecedores. Em 2021, foram distribuídos três mil presentes para crianças de todas idades.

“É um projeto para proporcionar um dia de boas lembranças. É uma festa que a gente faz para as crianças ganharem presentes”, afirmou Stéfani Prestes, uma das organizadoras.

A arrecadação termina na segunda, pela chave Pix tatinajar@hotmail.com. Os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (19) 98120-9348.

