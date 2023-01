Grupo atrasa, não consegue prestar concurso da prefeitura e caso para na polícia

Um grupo de dez pessoas procurou a Polícia Civil de Americana depois de não conseguir fazer as provas do concurso público promovido pela prefeitura neste domingo (22). Os candidatos afirmaram que chegaram apenas “alguns segundos” após o horário limite e não foram autorizados a entrar no local. A Prefeitura de Americana defendeu que as regras previstas em edital sejam obedecidas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o grupo chegou à FAM (Faculdade de Americana) passados apenas alguns segundos das 9h, horário de início da prova. O porteiro não permitiu a entrada dessas pessoas, que pediram “uso do bom senso”, já que o trânsito para acessar o local da prova estava, segundo eles, totalmente travado desde as 8h.

Avenida Joaquim Boer ficou tomada de carros durante realização do concurso público – Foto: Marina Zanaki / Liberal

Isso aconteceu, ainda de acordo com os candidatos, por conta de uma feira de automóveis próxima e da falta de estacionamento para os candidatos do concurso.

O grupo solicitou ao porteiro a presença do organizador do concurso e, 30 minutos depois, duas pessoas apareceram, alegando que não poderiam fazer nada. Os candidatos então foram até a delegacia de plantão, que fica a cerca de um quilômetro da FAM, onde o caso foi registrado em um boletim de ocorrência não-criminal.

O concurso público deste domingo visa preencher vagas de 15 funções na educação e recebeu um total de 10.966 inscritos. Dependendo do grau de escolaridade exigido, as inscrições para a prova custavam entre R$ 45 e R$ 81. Entre os candidatos que não conseguiram entrar no local da prova e procuraram a Polícia Civil, havia pessoas de cidades vizinhas, mas também de outras regiões do Estado.

Questionada sobre a situação, a Prefeitura de Americana disse que “preza por um concurso público justo e com igualdade de condições entre os postulantes, por isso defende que as regras previstas em edital sejam estritamente observadas pelo Instituto Avança SP, responsável pela realização e aplicação das provas”.