Grupo arrecada alimentos e produtos de higiene na Avenida Brasil neste sábado

O grupo “O Pão Diário” vai realizar um drive-thru na Avenida Brasil, em Americana, durante a manhã deste sábado (10) para arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social na região.

O drive-thru será realizado no estacionamento localizado ao lado da unidade do McDonald’s na Avenida Brasil. O grupo irá arrecadar alimentos não perecíveis, produtos de higiene e de limpeza, que vão poder ser entregues das 9h até as 13h.

Todos os integrantes da equipe estarão devidamente equipados com máscaras para cumprir os protocolos de biossegurança por conta da pandemia.

Para mais informações, os interessados em ajudar podem entrar em contato pelos WhatsApps (19) 99216-2343 (Adrielle) e (19) 99210-4109 (Paulo). Outras dados podem ser obtidos nos perfis oficiais do grupo no Facebook e no Instagram.

Em fevereiro de 2020, com o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no país, o grupo já havia feito uma arrecadação semelhante, mas na época os voluntários iam até as pessoas retirar as doações. Esse ano eles decidiram repetir a iniciativa, mas através do sistema de drive-thru.