Grupo Amigos da Represa Salto Grande contesta número de denúncias registradas pela Cetesb

O Grupo Amigos da Represa do Salto Grande, em Americana, contesta o número de denúncias que a Cetesb diz ter recebido desde o ano passado em decorrência de vazamentos que prejudicam o manancial. Em resposta a um ofício enviado pelo promotor de Justiça, Ivan Carneiro Castanheiro, a companhia afirma ter registrado três denúncias em 2020 e nenhuma neste ano. O grupo, por sua vez, alega ter feito ao menos duas reclamações em 2021 e quatro no ano passado.

O presidente do grupo, Marcelo Masoca, disse que duas das denúncias foram encaminhados em maio deste ano nos dias 19 e 30. O primeiro refere-se a um vazamento de esgoto em toda extensão da Rua Inácio Pansini, atingindo a represa Salto Grande e o segundo a um vazamento no cruzamento das Ruas Vicente Sarra e Luiz Corsi.

Em 26 de agosto do ano passado, o grupo diz ter comunicado à companhia sobre o descarte residual de esgoto nos fundos do Condomínio Portal do Lago, na Rua Armando Dadona. No dia 30 de julho do mesmo ano, alertou sobre um vazamento na Rua São Paulo, na orla da Praia Azul. Em maio de 2020, no dia 5, informou sobre um vazamento também na Praia Azul e no dia 10 de fevereiro, pediu providências do mesmo problema no cruzamento das Ruas Guilherme Schimit e Rio Camanducaia.

Ao promotor, a Cetesb disse que duas das três reclamações registradas em 2020 eram referentes a vazamento de esgoto de um bueiro na Rua Maranhão, na Praia Azul. A terceira queixa dava conta de emissão de odor e espuma provenientes da ETE também no mesmo bairro.

Sobre as denúncias que o grupo diz ter feito, a companhia confirmou o recebimento de apenas duas delas – descarte residual de esgoto nos fundos do Condomínio Portal do Lago e vazamento na Rua São Paulo, na orla da Praia Azul. O órgão afirma não ter localizado nenhum registro ou e-mail das demais reclamações.

