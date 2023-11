Greve de funcionários paralisa metalúrgica na Vila Dainese, em Americana

Uma greve realizada por funcionários na manhã desta terça-feira (21) paralisou as atividades da Malcon Metalúrgica, localizada na Vila Dainese em Americana. Ao menos 300 funcionários aderiram ao movimento, que aconteceu em frente à empresa, com início por volta de 7h.

Na última quinta-feira (16), outra manifestação do grupo de trabalhadores também terminou em confusão na empresa, inclusive com a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Sumaré acusando a PM (Polícia Militar) de agir com “viés racista” contra um advogado negro.

Paralisação na manhã desta terça-feira, na Malcon Metalúrgica – Foto: Paula Nacasaki / Liberal

Entre as demandas, segundo os organizadores da paralisação, estão melhores condições salariais, retomada de benefícios, transparência nas negociações e, principalmente, a revogação das demissões de cinco colaboradores, que são apontadas como retaliação pela participação em atos relacionados à empresa.

“Estamos hoje pedindo o fim dos parcelamentos das verbas rescisórias, o cancelamento das demissões da semana passada – uma vez que ainda estávamos em tratativas com a empresa -, o depósito do FGTS na conta dos funcionários, reajuste nos salários e vale alimentação e pagamento da PLR (Participação dos Lucros ou Resultados), demanda antiga dos colaboradores”, explicou Dayse Cristina Caetano, diretora do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região.

Outro ponto de questionamento foi o corte do pagamento do adicional de insalubridade.

Retaliação

No último dia 10, cinco funcionários foram demitidos da Malcon sem justificativa, de acordo com relatos à reportagem. Colaboradores apontam uma retaliação, pois os demitidos participaram junto com outros colegas de uma assembleia, realizada no mesmo dia das dispensas.

O soldador Rafael Augusto dos Santos França, de 34 anos, trabalhou na empresa por três anos e acredita que a sua demissão, assim como as demais, foram usadas para coagir outros funcionários.

“A gente nem queria greve, a gente queria uma posição sobre o que eles tiraram do nosso salário, da insalubridade. Eles alegam que fizeram melhorias na empresa e por isso cortaram o valor da insalubridade”, relatou o ex-funcionário.

O que diz a empresa

Questionada, a metalúrgica Malcon disse que o sindicato agiu de forma ilegal ao paralisar as atividades nesta terça. Pontuou ainda que as demissões não estão relacionadas aos movimentos sindicais.

No início da tarde, a empresa aguardava uma liminar para que os funcionários pudessem retomar suas funções.

Sobre o corte do pagamento por insalubridade, afirmou que a empresa segue investindo em EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e, quando não há mais a insalubridade, não há porque manter o pagamento.

Em relação às negociações trabalhistas, a Malcon reforçou que as verbas rescisórias foram quitadas. Sobre o pagamento do FGTS, de acordo com a metalúrgica, o sindicato foi comunicado de que o pagamento aconteceria até o dia 30 deste mês e, por fim, sobre o reajuste, informou que o mesmo foi feito com base na inflação.