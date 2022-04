Grávida recorre à Justiça para conseguir laqueadura em Americana

Ariele está em uma gestação de risco e afirma que prefeitura não responde – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Uma grávida, moradora da Cidade Jardim, entrou na Justiça para conseguir fazer uma laqueadura na rede municipal em Americana. Mãe de dois filhos com 6 anos e 1 ano e seis meses e a espera de um terceiro, Ariele Priscila Maria Leandro, 27 anos, é portadora de obesidade mórbida, hipertensão e pré-diabética com dificuldade de cicatrização.

“Minhas gestações são de alto risco e não pretendo ter mais filhos. E a prefeitura não responde minhas solicitações. Na última vez, me mandaram procurar o postinho do meu bairro e pedir para a enfermeira-chefe me encaminhar para o planejamento familiar, mas estão sem médico no planejamento familiar”, declara, acrescentando que os medicamentos contraceptivos estão sendo rejeitados pelo seu organismo e, ainda, acarretam ganho de peso.

Na ação de obrigação de fazer com antecipação de tutela, o advogado de Ariele, Rafael Lopes Rinalti, destaca que os profissionais que a acompanham informaram que a melhor forma de realizar a laqueadura seria em conjunto com sua cesariana, uma vez que evitaria novos atos cirúrgicos devido ao seu atual quadro de saúde, em especial, a dificuldade de cicatrização.

Ariele, então, encaminhou a solicitação do procedimento junto a Prefeitura de Americana, mas não teve resposta. “Com o avanço da gravidez, se viu obrigada a recorrer ao auxílio jurisdicional do Estado para que sua vontade e seu direito sejam devidamente resguardados”, traz trecho da ação.

Em nota, a prefeitura informou que a paciente está inserida no planejamento familiar da rede municipal de saúde aguardando pela avaliação médica. “O procedimento de laqueadura não pode ser realizado concomitantemente à cesariana, conforme legislação federal. De qualquer forma, isto deverá ser avaliado por uma junta médica, após a notificação da Justiça”.

Tempo de espera – Em março último, reportagem do LIBERAL revelou que o prazo para realização de cirurgia de laqueadura pode chegar a três anos na RPT (Região do Polo Têxtil). Na época, em Americana, 44 mulheres aguardavam por agendamento para fazer o procedimento, realizado no Hospital Estadual de Sumaré.