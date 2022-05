Grávida reclama de atendimento na UBS do Parque Gramado

Com horário agendado há mais de um mês, vendedora descobriu, já na UBS, que unidade não dispõe de ginecologista às segundas

Antes de deixar o posto de saúde, a vendedora foi orientada a retornar nesta terça, 7h30 - Foto: Claudeci Junior

A vendedora Sheila Esméria de Arruda, 36, grávida de três meses, reclama do atendimento na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque Gramado, em Americana. Ela se dirigiu ao posto na manhã desta segunda para uma consulta com o ginecologista, às 7h30. O horário foi marcado há mais de um mês.

Para a surpresa da paciente, no entanto, a unidade não dispõe de ginecologistas às segundas, de acordo com funcionárias. Na consulta, seria realizado o primeiro pré-natal.

“Perguntei então se eles erraram ao agendar a consulta e porque não avisaram que não teria médico, já que perdi um dia de trabalho por conta disso. A atendente ficou alterada, disse que a unidade está sem funcionários e que as duas moças que estavam na recepção eram emprestadas de outros postos. E que se enchessem muito o saco dela, pegaria as coisas e iria embora”, disse.

Antes de deixar o posto de saúde, a vendedora foi orientada a retornar nesta terça, 7h30, para tentar um encaixe.

A prefeitura informou que conforme apurado junto à coordenação da Atenção Básica, a unidade realizou contato com as mulheres que estavam na agenda, porém, pode ter havido falha na comunicação, o que será apurado.

Quanto ao quadro de servidores, a Secretaria de Saúde disse que está com processo seletivo aberto para aumentar o número de profissionais. Sobre a alegação da paciente, de que teria sido ofendida pela recepcionista, a Saúde pede que registre a queixa na Ouvidoria (3472-9393 ou 0800 772 1998), informando o nome da funcionária.