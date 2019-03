Grávida é picada por escorpião em loja de Americana

A comerciante Jaqueline Vazon foi picada por um escorpião na barriga enquanto provava um vestido em uma loja no Centro de Americana, no início da tarde da última quarta-feira (27). Jaqueline está grávida de dezenove semanas do seu segundo filho. O escorpião estava dentro da peça de roupa.

Foto: Divulgação

“Peguei três peças de roupa e fui para o provador. Ao colocar o vestido, senti uma picada. Na hora pensei que pudesse ser uma agulha ou alfinete, mas quando tirei o vestido vi o escorpião no chão. Entrei em pânico”, relatou a comerciante.

A dor insuportável, segundo ela, se somou ao desespero de pensar que a picada pudesse comprometer o bebê. “Achei que meu filho estava em risco e que poderia perdê-lo devido ao veneno. Chorava sem parar”.

O desespero tomou conta da mãe. “Me trouxeram água com açúcar e tentaram me acalmar até a chegada da ambulância, mas eu não parava de chorar”. Jaqueline foi levada ao Hospital Municipal, onde passou pelo primeiro atendimento.

“Aplicaram anestesia no lugar da picada e aí a dor começou a passar”, conta. Em seguida, ela foi levada a um hospital particular da cidade. “Eu ainda estava muito nervosa e só me acalmei quando tive a certeza de que o bebê estava bem”.

Além de passar pelos dois hospitais, Jaqueline também pagou consulta com um médico particular para se tranquilizar quanto a situação do bebê. “Graças a Deus os médicos me falaram que não tem risco. O problema foi a dor mesmo. É muito forte e o lugar da picada continua roxo”.

Jaqueline conta que nunca imaginou que havia o risco de ser picada por um escorpião desta forma. A comerciante reside no São Vito, mas durante muitos anos morou no São Manoel, próximo ao Cemitério da Saudade. No local, eram muitos escorpiões, afirma.

“Precisei até mudar de casa por causa disso. E agora, acabei sendo vítima da picada dessa forma”. Jaqueline não culpa o estabelecimento pelo que aconteceu. “Os escorpiões estão na cidade toda. A gente sabe que eles aparecem em vários lugares”. O LIBERAL tentou contato com o estabelecimento onde o caso aconteceu, mas não obteve sucesso.