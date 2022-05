‘Grande problema’ da Represa do Salto Grande é fósforo, diz gerente da Cetesb

O “grande problema” da Represa do Salto Grande, em Americana, é a entrada de fósforo, segundo o gerente da Divisão de Qualidade das Águas e do Solo da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), Fábio Moreno.

Ele falou sobre o assunto nesta terça-feira, durante reunião promovida pela Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas) por meio da Câmara Temática de Salto Grande, em Campinas. Na ocasião, o gerente apresentou um relatório sobre a carga de fósforo no Rio Atibaia, que forma a represa.

Encontro da Câmara Temática aconteceu nesta terça, em Campinas – Foto: Divulgação / Agemcamp

“O grande problema hoje na represa é a entrada de fósforo, que não é retido de maneira eficiente nas ETEs [Estações de Tratamento de Esgoto] e hoje fica na casa dos 40% [percentual retido]. Por isso, a importância do tratamento terciário, para elevar essa margem para 80% ou 90%, minimizando a sua presença na água”, disse o especialista, conforme texto divulgado pela Agemcamp.

Ainda de acordo com Moreno, a represa também sofre com “fontes pontuais” de poluição, que estão associadas aos lançamentos de esgoto doméstico e industrial.

“O fósforo é um componente da matéria orgânica, de caráter conservativo, ou seja, não é biodegradável, e que aparece em águas naturais devido, principalmente, as descargas de esgoto”, declarou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em áudio divulgado pela prefeitura, o superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana, Carlos Zappia, disse ter ciência do problema com fósforo.

“O que nós temos de ter é o tratamento terciário, que, no Brasil, ainda é muito pouco utilizado. Ele promove a remoção de micronutrientes, que são nitrogênio de fósforo principalmente, que são os grandes problemas para a eutrofização de ambientes lênticos, como lagos e represas”, comentou.

Reunião

O encontro desta terça foi comandado pelo diretor-executivo da Agemcamp, Benjamin Bill Vieira de Souza, e contou com a presença dos promotores Ivan Carneiro Castanheiro e Rodrigo Sanches Garcia, do Gaema (Grupo de Atuação de Defesa do Meio Ambiente).

A reunião ainda reuniu técnicos das prefeituras da RMC (Região Metropolitana de Campinas), do prefeito de Bom Jesus dos Perdões, Dr. Benedito (DEM), e do vereador Gualter Amado (Republicanos), de Americana.