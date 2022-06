GPA resgata gato em galpão de fábrica desativada no São Manoel, em Americana

Dona fez uma foto com o animal após o resgate feito pelos guardas – Foto: Divulgação / Gama

Uma equipe do GPA (Grupo de Proteção Ambiental) da Gama (Guarda Municipal de Americana) resgatou um gato, na tarde desta sexta-feira (17), que estava preso em área de difícil acesso no interior de um galpão de fábrica desativada, no bairro São Manoel. O animal, batizado como Brisola, estava miando de maneira desesperada, com dificuldade para respirar, mas foi resgatado em segurança.

A tutora do gato contou ter sentido falta do animal logo pela manhã e que escutava miados e gemidos fortes vindos de um barracão vizinho de sua residência. Imaginando ser o pet, acionou a Gama, e a equipe do GPA compareceu para auxiliá-la. Os guardas verificaram que Brisola estava preso atrás de uma grande quantidade de armários no galpão desativado e fechado.

A equipe precisou montar uma estratégia para ouvir onde o gato estava, do outro lado da parede. Eles quebraram a parede no local exato e conseguiram acessar o animal, resgatá-lo sem ferimentos e devolvê-lo à tutora, que agradeceu a corporação.