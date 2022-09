Governo transfere presos após ameaças a Rodrigo Garcia

Garcia esteve em Americana neste sábado para o lançamento da campanha de reeleição do deputado federal Vanderlei Macris - Foto: João Colosalle - Liberal

O Governo de São Paulo concluiu a transferência de 33 presos de duas penitenciárias para a Penitenciária de Presidente Bernardes, de segurança máxima. A medida ocorre após a interceptação de ameaças de membros da facção PCC (Primeiro Comando da Capital) ao governador Rodrigo Garcia (PSDB), que tem subido o tom do discurso contra o crime na campanha eleitoral.

Candidato ao governo, o tucano esteve em Americana neste sábado para o lançamento da campanha de reeleição do deputado federal Vanderlei Macris (PSDB). O governador desembarcou em um helicóptero por volta de 16h30, no Aeroporto Municipal de Americana, onde falou ao LIBERAL.

“Nós não vamos dar nenhum passo atrás no combate ao crime. Seja facção, seja o crime de oportunidade, estamos atentos e com a polícia bem preparada”, comentou Garcia, que usava um colete à prova de balas por baixo da camisa, uma recomendação da segurança do Palácio dos Bandeirantes.

“O que a Casa Militar determinar, eu faço, mas isso não vai me intimidar”, disse o governador.

Após deixar o aeroporto, Garcia foi a uma padaria na Avenida Nossa Senhora de Fátima, onde foi recebido por apoiadores. No local, tomou refrigerante e tirou fotos. Em seguida, ele foi ao lançamento da campanha.

PROJETOS. Ao LIBERAL, o candidato ao governo afirmou que defende o emprego de qualidade, o que, segundo ele, passa por educação e qualificação de mão de obra. Rodrigo defende ainda a reorganização do sistema tributário do estado para ajudar setores da economia a se instalar em São Paulo. “A região de Campinas, Americana, Sumaré, vai ser, provavelmente, as receptoras destes grandes investimentos”, comentou.

Questionado sobre ações para fortalecer o ramo têxtil, setor com força histórica em Americana, Garcia comentou que buscará identificar se há necessidade de incentivo do governo estadual.

“Os países precisam ter uma produção mínima, estratégica, para não ficar dependente como ficamos na pandemia. Americana já teve esse grande polo têxtil no passado, depois conseguiu encontrar um caminho de sobrevivência, mas agora temos que olhar para os próximos quatro anos e identificar exatamente: este setor precisa de algum incentivo do estado?”, afirmou.