Governo federal libera R$ 2,5 milhões para recapeamento e pavimentação em Americana

A Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana liberou R$ 2,5 milhões para a realização de obras de recapeamento e pavimentação em Americana. O repasse foi anunciado nesta quarta-feira (9) pelo gestor da pasta, Denis Andia, ex-prefeito da vizinha Santa Bárbara d’Oeste.

Agora, cabe à prefeitura definir quais vias serão contempladas pela verba. Já existe um processo em andamento para a escolha dos locais, de acordo com a administração municipal.

Denis Andia, secretário nacional de Mobilidade Urbana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“Na sequência, será aberto o processo licitatório e, apenas após a contratação da empresa vencedora, será possível indicar prazo para conclusão da obra”, comunicou.

Segundo Denis, a liberação ocorreu após a prefeitura ter cadastrado uma proposta para recebimento do recurso, que faz parte do orçamento da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, pasta vinculada ao Ministério das Cidades.

“Essa proposta foi selecionada. A seleção já foi publicada no site do Ministério das Cidades. Então, o recurso já está disponibilizado. Agora, é o período que a prefeitura entra com a documentação para formalizar o convênio de repasse e já poder receber o recurso”, afirmou.

O secretário apontou que, nos 18 meses de atuação em Brasília, já conseguiu R$ 42 milhões para Americana. Além de mobilidade urbana, ele também disse ter intermediado investimentos em Saúde, Educação e Habitação.