Terminal é citado em lista de estruturas que receberão investimento; proposta tramita no Congresso Nacional

Aeroporto de Americana: previsão de investimento para o próximo ano - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O governo federal incluiu a reforma do Aeroporto Municipal de Americana na proposta orçamentária para 2024. O terminal aparece em uma lista de aeroportos que receberão investimento. Ao todo, os recursos reservados para o setor aeroviário somam R$ 391,7 milhões.

Elaborado pelo Ministério de Planejamento e Orçamento, o projeto chegou ao Congresso Nacional em 31 de agosto e segue em tramitação.

Na proposta, o governo diz que vai investir na melhoria da infraestrutura de aeroportos e aeródromos regionais em “diversos municípios”. O texto cita 27 cidades. Do Estado de São Paulo, há Americana e Guarujá.

Os demais municípios são: Ariquemes e Ji-Paraná (RO); Eirunepé e Coari (AM); Oriximiná e Tucuruí (PA); Araguaína (TO); Jataí (GO); Cáceres e Sorriso (MT); Dourados (MS); Bom Jesus (PI); Mossoró (RN); Alcântara (MA); Patos (PB); Serra Talhada (PE); Barreiras e Lençóis (BA); Araguari, Divinópolis e Governador Valadares (MG); Guarapuava, Ponta Grossa, Maringá e Toledo (PR); e Santa Maria (RS).

A proposta também prevê se o início do projeto de construção do novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (RS) e a instalação de equipamentos de auxílio à navegação aérea em “diversos locais” do Brasil até 2026.

O governo afirma que os R$ 391,7 milhões serão utilizados para “adequar e modernizar a infraestrutura e os serviços aeroportuários, concentrando esforços em investimentos que assegurem a capacidade de operação, a segurança e o conforto de passageiros”. No entanto, a proposta não especifica qual será o valor investido em cada aeroporto.

Somados todos os setores, estima-se receitas e despesas de R$ 2,2 trilhões para o próximo ano e, portanto, deficit fiscal zero.

Planos para o aeroporto

Conforme o LIBERAL noticiou em 21 de agosto, o aeroporto de Americana também está na lista de prioridades do PAN (Plano Aeroviário Nacional), que norteia o planejamento do governo federal para o setor até 2052.

Já existe um projeto em elaboração para ampliação do aeroporto, por meio de um contrato firmado entre o município e a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), com recurso proveniente do antigo Ministério da Infraestrutura. O repasse, intermediado pelo deputado federal Cezinha de Madureira (PSD), soma R$ 796,8 mil.

Segundo a prefeitura, ainda não há como precisar o valor necessário para a obra, o que será possível só após a finalização do projeto, que deve ficar pronto até o final deste ano. A ideia é revitalizar a pista de pouso e decolagem, alargar a pista de taxiway, aprimorar a sinalização, entre outras melhorias.