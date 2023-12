Governo estadual oficializa liberação de R$ 30 milhões para recape de 78 vias em Americana

O Governo do Estado de São Paulo publicou um despacho, nesta quarta-feira (27), que oficializou a liberação de R$ 30 milhões para o recape de 78 vias e a pavimentação de outras nove em Americana.

A licitação para contratar a empresa responsável pelas obras foi aberta na última sexta (22) e receberá propostas até 7 de fevereiro de 2024.

A iniciativa foi anunciada no dia 15 deste mês pelo prefeito Chico Sardelli (PV), após convênio firmado no Palácio dos Bandeirantes com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e intermediada pelo deputado e presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) André do Prado (PL).

O objetivo da administração é resolver o problema de qualidade do asfalto na cidade, que é uma das principais reclamações da população.

Ao todo, serão R$ 38,2 milhões investidos nos serviços. Desse montante, R$ 30 milhões serão bancados pelo Estado, enquanto a contrapartida da prefeitura será de R$ 8,2 milhões.

Os endereços que serão recapeados estão localizados na Cidade Jardim, Parque Novo Mundo, Jardim Boer, Antônio Zanaga, Jardim América 2, São José, São Roque, Sítio da Gruta, Vila Paraíso, Vila Cechino, Vila Medon, Frezzarin, Mathiensen, Santa Catarina, São Domingos, Vale das Nogueiras, Vila Rasmussem, Jaguari, Vila Galo, Jardim Brasil, Conserva e Vila Bela.

Por sua vez, a pavimentação acontecerá em vias do Bosque dos Ipês e Residencial Tancredi, entre elas as ruas Ottávio Tancredi, Cacilda Franco de Arruda Guelli e Fátima Cristina Pinhanelli Ribeiro – as principais da região.

Segundo o secretário de Obras de Americana, Adriano Camargo Neves, as obras deverão começar em março do ano que vem, com previsão de conclusão em 10 meses. O asfalto entregue tem durabilidade estimada de 10 anos.

Confira as ruas que serão recapeadas

Rua dos Cravos, entre Rua das Alfazemas e Avenida Castelhanos

Rua Catanduva, entre Rua dos Jasmins e Avenida Castelhanos

Rua Limeira, entre Avenida Cillos e Rua Quintana

Rua das Tulipas, entre Avenida Cillos e Rua Dom Bosco

Rua das Angélicas

Rua das Palmas, entre a Rua Francisco Lapierri e Rua dos Antúrios

Avenida Unitika

Rua Otimismo, entre Rua da Virtude e Rua Glória

Rua Êxito

Rua Futuro

Rua Triunfo, entre Rua do Entusiasmo e Rua da Sabedoria

Rua Tibiriçá, entre a Rua Tuiuti e Avenida Abdo Najar

Avenida Chalil Miguel Onsi

Avenida Heitor Siqueira

Rua Santarém, entre a Rua Pindaré e Rua São Roque

Rua Iriri

Rua Juruema, entre Rua Capiberibe e Avenida Europa

Rua Capiberibe entre Rua Miranda e Rua Juruema

Rua Parnaíba

Rua Jaguarão

Rua Camanducaia

Rua Cuba, entre Rua Manoel dos Santos Azanha e Rua Bolivia

Rua Panamá

Rua Costa Rica

Rua Paraguai, entre Rua México e Rua Fortunato Faraone

Rua Chile, entre Rua Fortunato Faraone e Avenida Brasil

Rua Suriname, entre Rua Cuba e Rua Forunato Faraone

Rua Equador, entre a Rua Cuba e Rua Fortunato Faraone

Rua Venezuela, entre Rua Cuba e Rua Fortunato Faraone

Rua Colômbia, entre Rua Cuba e Rua Fortunato Faraone

Rua dos Curiós

Rua do Rouxinol

Rua dos Buritis

Rua dos Sabiás

Rua das Jandaias

Rua dos Colibris, entre Rua dos Sabiás e Rua Prímula

Rua dos Pintassilgos

Rua das Arapongas

Rua das Araras

Rua das Patativas

Rua dos Faisões

Rua das Cotovias

Rua das Garças

Rua dos Tucanos

Rua Antônio Galvão Cezarino Leite, entre Rua Francisco Lapierri e Avenida Cillos

Rua Grécia

Rua Iugoslávia, entre Rua Suíça e Avenida Europa

Rua Suíça, entre Rua Albânia e Rua Grécia

Avenida Afonso Schimdt, entre Rua Maria Cavalcante Proença e Rua Graciliano Ramos

Rua Carmen Cinira

Avenida Cândido Portinari, entre Antônio Conselheiro e Avenida Vitalino

Rua Mem de Sá, entre Rua Antônio Conselheiro e Avenida Vitalino

Rua Auta de Souza

Rua Valdomiro Silveira, entre Rua Mem de Sá e Rua Cândido Portinari

Rua Graça Aranha

Rua Cabo Oswaldo Moraes, entre Rua Abolição e Rua Capitão Manoel dos Santos Sobrinho

Rua Capitão Manoel dos Santos Sobrinho, entre Rua Dom Pedro II e Rua Anhanguera

Rua Nara Leão

Rua Elizete Cardoso

Rua Marechal Deodoro

Rua Albânia, entre Avenida Europa e Rua Hungria

Rua das Goiabeiras

Rua dos Limoeiros

Rua das Jabuticabeiras, entre Rua das Mangueiras e Rua Benedito Santarosa

Rua João Gelmini

Rua Thomaz Panaro

Rua Antônio Zacarias

Rua Dante Rossi

Rua dos Sândalos, entre Rua Dom Bosco e Rua Padre Manoel da Nóbrega

Rua Tamoio, entre Rua Anhanguera e Rua Dom Pedro II

Rua Abolição, entre Rua Anhanguera e Rua Dom Pedro II

Rua Peru, entre Avenida Campos Salles e Avenida Brasil

Rua Paul Harris, entre Rua Abolição e Rua Capitão Manoel Soares Sobrinho

Rua Paul Harris, entre Avenida Abdo Najar e Rua Riachuelo

Rua 13 de Maio, entre Rua Salvador Giordano e Rua Gonçalves Dias

Rua Aderaldo Ferreira de Araújo, entre Rua José Verissimo e Avenida Cecilia Meirelles

Rua Domingos Pilotto

Rua Vicente Sacilotto

Confira as ruas que serão pavimentadas