Governo diz que vai liberar créditos até dia 21

A Secretaria de Estado da Fazenda anunciou nesta sexta-feira que vai liberar até o final da próxima semana os créditos obtidos por entidades assistenciais com o programa Nota Fiscal Paulista.

Os recursos, obtidos através da doação de notas fiscais, deveriam ter sido repassados na primeira quinzena de outubro. Em Americana, o problema atingiu organizações como o lar de idosos Benaiah, o CPC (Centro de Prevenção à Cegueira) e a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

De acordo com a pasta, a liberação será possível por conta da aprovação, pela Assembleia Legislativa, de um projeto de lei que altera regras do programa.

“A medida foi tramitada em caráter de urgência para que os valores sejam liberados o quanto antes para as instituições filantrópicas cadastradas no programa. A alteração também contribuirá com maior segurança jurídica aos participantes e garantirá continuidade no modelo existente de distribuição de créditos”, diz a nota enviada ao LIBERAL.

“Para a carga dos valores às instituições e homologação dos bilhetes aos participantes dos sorteios nº 120 (novembro/2018) e 121 (dezembro/2018), o sistema conta corrente do programa será fechado a partir de hoje (ontem) e será reaberto em 21/12, na próxima sexta-feira, quando serão liberados os créditos para entidades cadastradas, relativos às compras próprias e documentos fiscais recebidos em doação no 1º semestre de 2018”, concluiu a secretaria.

O programa “devolve” ao contribuinte até 30% do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) em compras realizadas no Estado de São Paulo. Para isso, ele deve inserir o CPF no comprovante. Quando isso não ocorre, a nota pode ser doada a uma entidade, que insere os dados no sistema e fica com o crédito.

O volume de recursos envolvido nessas operações fez com que as “caixinhas solidárias” – onde o consumidor deposita a nota sem CPF – se proliferassem por estabelecimentos comerciais. Recentemente, foi incluída a função “doação automática”, em que o contribuinte doa o crédito para a entidade de sua escolha, mesmo se inserir o CPF na nota.