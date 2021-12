Governo de SP decide manter uso obrigatório de máscara em locais abertos

Governo previa a flexibilização da medida a partir do dia 11; recomendação de médicos veio após confirmação da variante Ômicron no Estado

Atendendo a uma recomendação do Comitê Científico, o Governo de São Paulo decidiu nesta quinta-feira (2) manter a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços abertos no Estado. O governo paulista previa a flexibilização da medida a partir do próximo dia 11.

Uso de máscara em locais abertos seguirá sendo obrigatório no Estado – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Na recomendação, o Comitê Científico apontou que há incertezas quanto ao impacto da variante Ômicron às vésperas do fim de ano. Os períodos de Natal e do Réveillon costumam provocar grandes aglomerações, o que facilita a transmissão de doenças respiratórias como a Covid-19.

A recomendação veio após pedido do governador João Doria (PSDB), na tarde da última terça (30), quando foi confirmada os primeiros dois casos da variante no Estado.

“Decidimos adotar essa medida por prudência com o cenário epidemiológico no estado. Todos os números demonstram que a pandemia está recuando em São Paulo, mas vamos optar pela precaução. O nosso maior compromisso é com a saúde da população”, disse Doria.