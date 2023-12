Goteiras afetam pronto atendimento no Zanaga, em Americana

Goteiras no PA Zanaga flagradas por vereador - Foto: Reprodução

O PA (Pronto Atendimento) 24 horas do Zanaga, em Americana, enfrentou problemas durante as chuvas desta quarta-feira (29). Vídeos publicados pelo vereador Gualter Amado (Republicanos) mostram goteiras no interior da unidade, com a água atingindo caixas que armazenavam prontuários de pacientes. Para conter os vazamentos, baldes foram espalhados pelo posto.

O vereador Juninho Dias (MDB), representante do bairro, também se manifestou sobre a situação nas redes sociais. Ele apontou que as goteiras não são uma questão recente e já haviam sido comunicadas ao prefeito Chico Sardelli (PV), que assegurou que a situação será resolvida.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Juninho afirmou que “os esforços estão direcionados para que seja resolvido o quanto antes, mas sabemos que não é do dia para a noite.”

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que realiza manutenções periódicas no prédio e os reparos necessários quando ocorre algum problema pontual.

“O engenheiro constatou que, diante do quantitativo recorde recente de chuvas, o local precisa do aumento da calha e a secretaria já iniciou os trâmites para a execução deste serviço. Os atendimentos seguem normalmente no PA Zanaga”, informou a secretaria nesta quinta-feira (30).

Quanto aos documentos, a administração disse que se tratam de fichas de atendimento que são arquivadas periodicamente pela unidade.

“Os profissionais estão verificando esses documentos e o que pôde ser constatado até o momento é que não foram danificados, bem como não houve perda de informações dos pacientes, pois os papéis molhados estão sendo separados e secados”, informou.