A multinacional Goodyear irá destinar o montante de R$ 800 mil como patrocínio para o restauro do Casarão do Salto Grande, em Americana. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (17) pela prefeitura, que tem liderado a busca por parceiros para que a revitalização seja feita.

A verba será aplicada no projeto por meio da Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet, regulamentada pelo Ministério da Cultura e que permite a empresa captada destinar até 4% do valor pago como Imposto de Renda.

O Casarão é um importante prédio histórico da cidade, tombado em 1982 como monumento de interesse histórico-arquitetônico e que abriga o museu Dr. João da Silva Carrão, fechado para visitação desde 2002.

Em agosto de 2023, o Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado) determinou, em caráter de urgência, providências para recuperação, restauro e conservação do local, devido à situação de abandono e degradação. Caso não fossem tomadas medidas, a prefeitura poderia ser multada em R$ 113 mil.

Desde então, a administração tem costurado acordos e realizado projetos para fazer o restauro. Em dezembro do ano passado, foi anunciada a aprovação pelo Ministério da Cultura da 1ª fase da revitalização do Casarão. Nela, está prevista a reforma da fachada lateral esquerda, com substituição das madeiras deterioradas que integram a estrutura das paredes e batentes.

Já as tratativas com a Goodyear para o patrocínio foram confirmadas pelo prefeito Chico Sardelli (PV) ao LIBERAL em dezembro de 2023. O acordo se deu no início deste mês, após uma visita feita por representantes da multinacional à sede do Executivo.

As intervenções serão feitas pela empresa OES Engenharia e Construções e custarão R$ 2.696.146,34. As obras terão duração de um ano e o início estava previsto para os primeiros meses de 2024.