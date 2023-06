Goodyear usará câmeras para identificar animais silvestres de Americana

A empresa Goodyear pretende instalar, neste ano, 10 câmeras traps em pontos estratégicos da planta industrial em Americana, que conta com uma área de conservação de aproximadamente 180 mil metros quadrados. A ação é resultado de uma parceria com a ONG (Organização Não Governamental) Onçafari e tem como objetivo contribuir com a pesquisa e conhecimento dos animais silvestres.

A câmera trap é um equipamento ativado à distância, por sensores de movimento ou calor, utilizado para fotografar animais na natureza com a menor interferência humana possível.

De acordo com a ONG, essa parceria com a Goodyear traz vários benefícios, entre eles contribui com os estudos das espécies e suas relações com o meio, o que favorece a proteção dos biomas onde o Onçafari atua, com destaque para onças-pintadas, onças-pardas, lobos-guarás e antas.

“Com as imagens do monitoramento será possível desenvolver pesquisas em ecologia, aumentando o conhecimento científico sobre essas espécies e potencializando sua proteção. Principalmente, num ambiente antropizado [áreas cujas características originais foram alteradas], onde podemos estudar como os animais estão se adaptando a essa nova realidade”, explica a ONG.

Segundo a entidade, sabendo o que se tem na região, a Onçafari consegue sensibilizar os colaboradores quanto à importância desses animais e orientar os funcionários da Goodyear sobre o que fazer em algum possível encontro.

Ação é resultado de parceria com a ONG Onçafari, com o objetivo de preservar a fauna na região – Foto: Gregory Fenile – Divulgação

Americana está dentro da área de ocorrência da onça-parda e com o monitoramento será possível verificar se ela está mesmo nesta localidade. As câmeras também permitirão conhecer outras espécies da fauna local.

“O foco não é encontrar presencialmente os animais nem realizar o manejo dos mesmos. O objetivo é fazer levantamento das espécies e trabalhar o tema de conservação ambiental.”

O Onçafari trabalha com monitoramentos de fauna há 11 anos e nessa parceria oferece o conhecimento técnico para instalação das câmeras, manutenção e retirada dos equipamentos. Após a retirada é feita uma triagem dos vídeos para correta identificação da fauna local.

“O cuidado com as pessoas e o meio ambiente são valores da Goodyear em nossa forma de gestão e são fortalecidos diariamente por meio de nossas práticas e projetos”, comenta o gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente do grupo no Brasil, Jesualdo Bizoffi.