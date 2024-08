Goodyear passa a fabricar nova marca de pneus de caminhão em Americana

Unidade da Goodyear em Americana - Foto: Divulgação

A Goodyear divulgou, nesta terça-feira (13), que passou a produzir na fábrica de Americana uma nova linha de pneus pesados, para caminhões. A fabricação teve início em julho, com comercialização a partir deste mês para todo o mercado nacional e América Latina. Segundo a multinacional, o produto tem como público-alvo caminhoneiros autônomos e frotas pequenas e médias.

A nova linha é da marca americana Cooper Tires, a quinta maior fabricante de pneus dos Estados Unidos. A empresa não divulgou se houve algum investimento na unidade de Americana.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A informação sobre a nova linha foi revelada em um evento para jornalistas realizado na unidade da empresa na cidade na manhã desta terça.

Segundo Leonardo Lima, gerente de produtos do segmento pesado, a marca vai compor o portfólio de pneus da multinacional e substituir a marca Kelly. O objetivo é atender a um público autônomo que opera o serviço regional de transporte de carga e passageiros.

“Ultimamente, o caminhoneiro vem sofrendo com o aumento de custos. A gente entende este momento e vamos trazer opção para esses caminhoneiros, com um preço mais competitivo. Mas vai entregar toda essa confiança que as marcas Goodyear e Cooper trazem para o mercado”, comentou.

O gerente de produtos da Goodyear, Leonardo Lima – Foto: Divulgação

“Estamos comprometidos em oferecer não apenas pneus, mas soluções que ajudem os caminhoneiros a garantir segurança em cada viagem através da nossa rede de revendedores, espalhada por todo o País e que pode ajudar otimizar seus custos operacionais com assistência técnica especializada e produtos de qualidade”, disse Débora da Cruz, diretora de marketing da Goodyear.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Em operação há 50 anos, a fábrica de Americana é a principal da multinacional norte-americana no Brasil e uma das mais importantes da América Latina. Além da linha de pneus de caminhões, a planta – que é uma das maiores indústrias da cidade – também tem a produção voltada para veículos menores, de passeio, e para veículos de frotas pesadas, os chamados “fora de estrada”. Em Santa Bárbara d’Oeste, a companhia mantém uma unidade de recapagem.

Para o gerente de produtos, a produção dos pneus Cooper na fábrica de Americana fortalece a unidade local. “Trazer um pneu que vai trazer oportunidade de mercado nos ajuda a tornar a fábrica mais forte, a produção mais alta. É um complemento de portfólio”, disse.

Setor enfrenta concorrência com pneus asiáticos

A divulgação da nova linha ocorre em meio a uma disputa do setor nacional de pneus com os asiáticos, cuja importação tem crescido no Brasil.

Em maio, o presidente da Goodyear do Brasil, Jeff Havlin, levou ao prefeito de Americana, Chico Sardelli (PL), a preocupação do setor com as importações. O executivo apresentou uma pesquisa da Anip (Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos) com 11 empresas fabricantes de pneus no País.

Segundo a associação, de 2017 a 2023 as vendas de pneus das indústrias nacionais caíram 18% – de 41,4 milhões para 33,9 milhões -, enquanto as importações cresceram 117% – de 16,9 milhões para 36,8 milhões.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Em junho, a indústria de pneus pediu ao governo a elevação do imposto de importação do produto, de 16% para 35%, na tentativa de conter a entrada de concorrentes do exterior, que já mordem mais da metade do mercado brasileiro.

O setor aponta concorrência desleal de pneus asiáticos, em especial da China, que chegam ao País a preços inferiores ao custo de produção nacional.

Já os importadores alertam a um aumento do custo de frete rodoviário, com potenciais reflexos nos preços de produtos transportados pelas estradas, caso o pedido seja atendido.

Com informações da Agência Estado