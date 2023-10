Golpistas tentam enganar clientes de escritórios de advocacia em Americana

Mensagem enviada por golpistas a servidor de Santa Bárbara que processo o Estado - Foto: Claudeci Junior/Liberal

O nome de escritórios e advogados de Americana tem sido usado por golpistas para enganar clientes que movem processos judiciais. Eles entram em contato com as vítimas com a informação de que elas ganharam uma ação e têm um dinheiro a receber. Para isso, o cliente precisa fazer um pagamento para liberar os recursos, algo que não costuma ocorrer nos trâmites do Judiciário.

Apesar de não ser um golpe novo na praça, nos últimos dias, três advogados relataram ao LIBERAL que cerca de 40 a 50 clientes, no total, foram alvos de abordagens do tipo.

Em um dos casos, os golpistas enviaram uma mensagem por WhatsApp ao cliente – um servidor estadual aposentado, de Santa Bárbara d’Oeste, que move um processo contra o Governo do Estado.

A mensagem informava, no cabeçalho, uma variação falsa do nome do verdadeiro escritório que representa o servidor – Curciol Sociedade de Advogados, de Americana – e dizia que ele havia ganho uma ação – o que de fato havia acontecido. No entanto, para que ele recebesse o dinheiro deveria pagar cerca de R$ 3 mil, por boleto ou Pix, para que se providenciasse “alvarás de liberação”, algo que não existe.

O servidor chegou a entrar em contato com o “falso escritório” por meio de um telefone celular que constava na mensagem recebida. Na ligação, falou com um golpista que se identificou com o nome de um advogado que trabalha no escritório de Americana. No entanto, a vítima desconfiou e procurou pelo verdadeiro escritório, quando descobriu o golpe. Nada foi pago.

José Almir Curciol, sócio do Curciol Advogados, diz que abordagens deste tipo são comuns a clientes do escritório, que mantém avisos sobre os golpes em sua página na internet.

Ele explica que, hoje, há dados públicos sobre processos judiciais disponíveis no site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Com isso, golpistas conseguem acessá-los e partem para a abordagem aos clientes.

Alguns dos processos que são alvos dos bandidos são os movidos contra o poder público. Quando uma prefeitura ou o governo do Estado é condenado, o valor a ser pago se torna um precatório e entra numa fila de pagamento que costuma demorar.

“O golpista, aproveitando dessa morosidade, passa uma mensagem ou um e-mail para aquela pessoa que tem o direito, se passa pelo advogado e fala que o precatório está pronto”, explica. A cobrança de algum valor para que o dinheiro seja liberado, que os golpistas alegam, no entanto, não costuma existir no Poder Judiciário.

Rafael Garcia, sócio do Castro Garcia Sociedade de Advogados, de Americana, relatou ao LIBERAL tentativas de golpe contra cerca de 40 clientes que têm processos envolvendo perdas de poupança. Um deles chegou a fazer um pagamento.

“São processos específicos. Expurgos de poupança, ajuizados entre 2006 e 2009, e todos estão suspensos aguardando uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal)”, comentou o advogado.

Por conta do incidente, ele afirmou que precisou “parar” a rotina do escritório para alertar todos os clientes sobre os riscos de golpes do tipo e como proceder.

Ainda em Americana, oito clientes do Miranda e Vitti Sociedade de Advogados também foram abordados por golpistas com o mesmo argumento.

“O processo estava liberado, o dinheiro estava para ser levantado como precatório, e se quisesse levantar mais rápido, teria que pagar custas processuais e imposto de renda”, explicou o advogado José Arimatea de Miranda Junior.

Ele afirmou que tentou entrar em contato com números de telefone que seriam dos golpistas. Em um deles, de celular, a ligação foi atendida por um paisagista, que disse não ter qualquer envolvimento com a situação. Já o número fixo caiu em uma secretária eletrônica de um suposto escritório de advocacia.

Tribunal diz que mantém registro de acessos a processos

O advogado Rafael Garcia aponta que a publicidade dos dados de processos no site do Tribunal de Justiça é um problema que colabora para situações do tipo. “Isso abre um alerta: a facilitação de informações que o tribunal provê para todos. O processo é público e de livre acesso”, critica.

Garcia aponta que outros tribunais, como o trabalhista e a Justiça Federal, dão publicidade aos usuários que acessam os processos, o que poderia ser um ponto de partida para investigações policiais.

Em nota, o Tribunal de Justiça paulista afirmou que faz o registro dos acessos e atividades no processo, apesar de não dar publicidade a eles. Com relação aos golpes, o TJ diz alertar com frequência a população com reportagens e avisos na internet.

O LIBERAL procurou a SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública) para comentar o assunto, mas não houve retorno. Curciol orienta que todos os que sejam vítimas de golpes do tipo façam o registro de um boletim de ocorrência, para que a polícia tenha ciência dos golpes.

“Os crimes cibernéticos são de difícil apuração. Sabemos que nem sempre nossas forças policiais estão equipadas para combater este tipo de crime. E em especial esse golpe, é um crime que preocupa bastante porque não é só contra o jurisdicionado. É contra a advocacia, contra a Justiça”, diz Curciol.

Foi abordado por mensagem, e-mail ou ligação sobre o seu processo? Saiba o que fazer