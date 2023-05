Golpistas se passam por funcionários de banco e fazem duas vítimas em Americana

Dois casos de estelionato, onde os golpistas se passaram por funcionários do Banco do Brasil, foram registrados nesta terça-feira (9), em Americana. Ambos os casos aconteceram na segunda-feira (8) e as vítimas tiveram um prejuízo de R$ 12,4 mil.

Segundo informações dos registros policiais, nesta segunda-feira (8), uma mulher de 53 anos, moradora do Jardim Boer I, recebeu uma ligação em seu celular de um homem que se identificou como funcionário da central do Banco do Brasil, afirmando que o celular dela tinha sido invadido por um vírus e, para evitar prejuízos, deveria instalar um aplicativo de segurança.

Acreditando ser verdade, a mulher assim o fez e posteriormente descobriu diversas transações bancárias em sua conta, inclusive a contratação de um empréstimo, tendo um prejuízo de R$ 8.487,80. Para ela, o seu aparelho foi clonado.

No mesmo dia, um morador do Residencial Jaguari, de 40 anos, também caiu no golpe e perdeu R$ 3.967,00. Ele viu um anúncio sobre empréstimo e passou a conversar com um homem que se apresentou como agente financeiro do Banco do Brasil. Ele pretendia pegar emprestado o valor de R$ 75 mil.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ainda de acordo com relato da vítima no boletim de ocorrência, para ter o empréstimo liberado, ele precisaria pagar algumas taxas do banco. Três Pix foram realizados, mas o golpista pediu mais dinheiro, momento em que o homem percebeu ter sido enganado.

As duas vítimas procuraram o plantão policial de Americana para registrarem os fatos. Boletins de ocorrência foram registrados como estelionato.

O Banco do Brasil e a SSP (Secretaria de Segurança Pública) foram questionados sobre a utilização do nome da entidade na aplicação de golpes e se há a possibilidade do golpista ser o mesmo nas duas ocorrências, mas ainda não se manifestaram.